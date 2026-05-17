Protección Civil de Sabinas atiende 80 emergencias en una semana

Sebastián Jaime Arellano destacó el trabajo del personal operativo que diariamente enfrenta situaciones de riesgo para proteger a la ciudadanía.

El director de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos, Sebastián Jaime Arellano, informó que durante la semana pasada la corporación atendió un total de 80 servicios de emergencia, reafirmando el compromiso permanente de brindar atención oportuna a la ciudadanía las 24 horas del día. El funcionario destacó que entre los reportes atendidos se encuentran servicios prehospitalarios, traslados en ambulancia, accidentes vehiculares, incendios, así como apoyo a personas enfermas y lesionadas, además de diversas inspecciones y acciones preventivas en distintos sectores del municipio y la región.

Acciones de la autoridad

Sebastián Jaime Arellano reconoció el esfuerzo del personal operativo de Protección Civil y Bomberos, quienes diariamente trabajan bajo condiciones de riesgo para salvaguardar la integridad de las familias. Señaló que cada servicio representa la vocación, responsabilidad y entrega de los elementos que participan en las emergencias. Asimismo, reiteró que la coordinación mantiene una respuesta inmediata ante cualquier situación que ponga en peligro a la población, fortaleciendo las labores de prevención y auxilio con el objetivo de reducir riesgos y proteger a la comunidad.

Detalles confirmados

Finalmente, el director de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a utilizar de manera responsable las líneas de emergencia y recordó que el número telefónico 861-612-3535 permanece disponible para reportar cualquier incidente que requiera atención inmediata por parte de la corporación.