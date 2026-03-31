Lucha libre y cultura se unen en el Museo Coahuila y Texas

El Museo Coahuila y Texas se transformará en un escenario poco convencional al convertirse en ring de lucha libre durante tres días, como parte de las actividades del festival cultural Raíces Creativas en la Región Centro-Desierto.

El Departamento de Arte y Cultura invitó a la ciudadanía a disfrutar de este evento que se llevará a cabo del 9 al 11 de abril, donde la lucha libre será uno de los principales atractivos, con funciones programadas durante los tres días.

Además del espectáculo deportivo, el festival ofrecerá una amplia variedad de actividades culturales, entre ellas música en vivo, exposiciones, presentaciones de teatro y un mercadito cultural, con el objetivo de generar un espacio de convivencia y acercamiento a las artes.

Los organizadores compartieron que este evento busca convertir al museo en un punto de encuentro para la comunidad, fusionando la cultura con el entretenimiento popular. La entrada será completamente gratuita, por lo que se espera una importante afluencia de familias durante los días del evento.

La invitación abierta para todos los asistentes que deseen vivir una experiencia distinta en este recinto histórico de Monclova.