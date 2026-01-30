Ayuntamiento de Monclova despide a 26 trabajadores en ajustes administrativos

En lo que va del año, el Ayuntamiento de Monclova ha finiquitado a 26 trabajadores, y para el mes de febrero se contempla la conclusión laboral de otras 11 personas más, como parte de un proceso de ajustes administrativos.

Así lo dio a conocer el jurídico del Municipio, Ciro Joel de los Santos Palomo, quien explicó que estas acciones se han llevado a cabo durante los primeros 30 días de enero, principalmente con personal de la Presidencia Municipal que decidieron separarse voluntariamente por motivos personales o nuevas oportunidades laborales, así como los que quedaban de la administración pasada.

El funcionario precisó que todos los finiquitos se realizan apegados estrictamente a derecho, respetando en todo momento la voluntad del trabajador, quien decide de manera libre celebrar un convenio con el Ayuntamiento.

Dichos convenios contemplan el pago de lo acordado conforme a las prestaciones laborales correspondientes.

Indicó que antes de formalizar cualquier convenio, el personal es informado detalladamente sobre el cálculo de su finiquito, y únicamente después de manifestar su conformidad se procede a realizar el pago, lo que ha evitado inconformidades o conflictos laborales.

De los Santos Palomo señaló que este proceso no es extraordinario, sino una dinámica que se mantendrá durante toda la administración, ya que tanto la salida como la contratación de personal pueden darse conforme a las decisiones individuales de los trabajadores y a las necesidades operativas del Ayuntamiento, considerándolo una actividad permanente dentro del área jurídica municipal.