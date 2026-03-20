CFE recibe quejas por altos recibos de luz en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La molestia por los elevados cobros de energía eléctrica crece entre habitantes de Saltillo, quienes reportan recibos que oscilan entre los 4 mil y más de 10 mil pesos, cifras que consideran desproporcionadas frente a su consumo habitual. Familias y parejas aseguran que estos montos representan un golpe significativo a su economía, al punto de destinar una parte considerable de sus ingresos mensuales al pago del servicio.

Según los testimonios, los incrementos han sido repentinos y sin cambios evidentes en el uso de aparatos eléctricos. Los usuarios señalan inconsistencias en la facturación de la Comisión Federal de Electricidad, pues muchos aseguran no contar con equipos de alto consumo que justifiquen las cantidades facturadas. Esto ha generado sospechas sobre posibles fallas en los medidores o errores en las lecturas.

Acciones de la autoridad

Ante la creciente inconformidad, algunos afectados contemplaron realizar una protesta en las oficinas de la paraestatal ubicadas sobre Emilio Carranza. Sin embargo, la movilización no se concretó, ya que los pocos ciudadanos que acudieron fueron recibidos por personal de la dependencia, que se comprometió a revisar cada caso.

La empresa explicó que los aumentos pueden derivarse de distintos factores, como un mayor consumo por condiciones climáticas, desperfectos en los medidores, instalaciones eléctricas con fallas, ajustes en las tarifas o incluso lecturas estimadas incorrectas. Para quienes enfrenten cargos que consideren indebidos, la CFE recomienda solicitar una aclaración mediante su línea telefónica 071, acudir a centros de atención, o utilizar herramientas digitales como su aplicación y portal web.

Detalles confirmados

En caso de no obtener respuesta favorable, los usuarios pueden recurrir a la Procuraduría Federal del Consumidor para interponer una queja formal.