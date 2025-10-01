Avanza Identificación de Osamenta en Cuatro Ciénegas

La Fiscalía de Personas Desaparecidas en Coahuila informó que la osamenta localizada el pasado fin de semana en un ejido de este municipio ya fue asegurada por Servicios Periciales y este miércoles será trasladada al laboratorio de genética forense en Saltillo para iniciar con los estudios correspondientes.

El fiscal Jose Ángel Herrera detalló que, una vez que los restos ingresen al área de genética, el proceso para obtener el perfil de ADN tarda aproximadamente una semana. Posteriormente, se procede a realizar un cotejo directo con las muestras de referencia de familiares de personas desaparecidas, lo cual requiere entre tres y cinco días adicionales.

"Estamos hablando de un término aproximado de 15 días para contar con resultados preliminares que permitan confirmar o descartar una posible identificación", explicó el funcionario.

El perfil obtenido será ingresado a la base de datos del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), lo que permitirá su contraste con otros registros de personas no localizadas en el estado y la región. En paralelo, la Fiscalía ya solicitó una confrontación específica con el caso de una persona desaparecida desde hace dos o tres años en Cuatro Ciénegas.