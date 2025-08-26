Alcalde de Monclova promueve enseñanza del coreano para jóvenes monclovenses

Como parte de las acciones para fortalecer la estrategia integral que impulsa el gobernador Manolo Jiménez para alinear la formación académica con los perfiles profesionales que demanda el sector industrial, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión con directivos de las empresas Infac y Dual para avanzar en el proyecto de implementar la enseñanza del idioma coreano en las universidades de la región.

En equipo con la iniciativa privada y las instituciones de educación superior, se busca fortalecer la preparación académica y las oportunidades laborales de los jóvenes monclovenses, mediante la enseñanza de lenguas extranjeras relacionadas con las empresas que invierten en el estado.

Durante el encuentro, se acordó que en una primera etapa se trabajará con universidades como la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, la Politécnica de Monclova-Frontera y el Instituto Tecnológico de Monclova para integrar la materia de coreano en sus planes de estudio. La iniciativa permitirá que los estudiantes egresen con mejor preparación académica, sumando competencias técnicas y el dominio de un segundo idioma que hoy es clave para el desarrollo profesional.

"Estamos construyendo un puente entre las empresas, las universidades y los gobiernos para que nuestros jóvenes tengan más oportunidades. Hablar coreano les dará una ventaja competitiva que les permitirá cubrir los perfiles que la industria requiere y acceder a empleos mejor remunerados", destacó el alcalde Carlos Villarreal.

En la reunión estuvieron presentes: el rector de la UPMF, Armando Casro Murguia; el director de Pro Monclova, Reginaldo Calderon; el director de Administración de Recursos Humanos de Dual, Sangyeol Lim y Jeong Jaebong, directivo de la empresa Infac.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado, las universidades y la iniciativa privada para impulsar el desarrollo económico de Monclova y garantizar que las y los jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los retos del mercado laboral actual.