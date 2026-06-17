"¡Desesperada por salvar a su madre! Denuncia que lleva casi tres semanas sin cirugía en el IMSS y ahora presenta graves complicaciones"

La desesperación se apoderó de la familia de una mujer de la tercera edad, que se encuentra internada en la Clínica 7 del IMSS desde hace tres semanas en espera de ser intervenida quirúrgicamente por una fractura de cadera y cuyo estado de salud, se ha agravado ante la falta de atención oportuna.

La hija de la paciente que se encuentra en la cama 70 del segundo piso denunció que este lunes detectó una situación alarmante al momento de asistir a su madre, al observar la expulsión de materia fecal, lo que reportó de inmediato al personal médico, sin recibir una respuesta inmediata.

Según relató, después de insistir por varias horas, un cirujano acudió a valorar a la paciente y determinó que debía ser revisada por otros especialistas; sin embargo, la atención seguía sin concretarse. "Pasó el cirujano y dijo que vendría el ginecólogo y otra persona, pero no han venido, a mi mamá se le va a hacer una infección, tengo dos semanas pidiendo que le atiendan y no han hecho nada".

La mujer señaló que su madre ingresó al hospital hace tres domingos debido a una fractura de cadera y desde entonces permanece hospitalizada a la espera de una cirugía que ha sido aplazada en diversas ocasiones. Durante ese tiempo, han surgido nuevas complicaciones médicas que han deteriorado la condición de su madre, quien además padece diabetes, situación que incrementa el riesgo de infecciones y otras afectaciones.

"Entró por una fractura de cadera y ahora está peor, ellos tuvieron que haber actuado desde un principio, ya son casi tres semanas y seguimos esperando que la atiendan como debe ser", manifestó.

Ante el agravamiento del caso, la familia pidió la intervención de las autoridades del IMSS para que se realice una valoración médica integral y se agilice la cirugía, al considerar que cada día de retraso representa un riesgo mayor para la salud de la señora Concepción Domínguez Domínguez internada en el segundo piso.