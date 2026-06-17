Adultos mayores viajan a Torreón

NUEVA ROSITA, COAH. - La presidenta del Sistema DIF Municipal, Karina Ríos Ornelas, emitió su mensaje y deseó el mayor de los éxitos a los 55 adultos mayores que partieron la mañana de este miércoles rumbo a Torreón, donde participarán en los Juegos Deportivos y Culturales del Adulto Mayor 2026, programados para los días 17 y 18 de junio.

Los representantes competirán en disciplinas como danza regional, danza prehispánica, danzón, pelota tarasca y taichí, demostrando que la energía y el talento no tienen edad.

La delegación está integrada por participantes de los municipios de San Juan de Sabinas, Múzquiz, Sabinas y Progreso, siendo San Juan de Sabinas el contingente más numeroso con 55 integrantes que buscarán destacar en las competencias.

La doctora Zaidé Habib Castillo, coordinadora regional del DIF Coahuila, destacó que este evento es impulsado por el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, quienes promueven espacios de integración y convivencia para las personas mayores.

Múzquiz tendrá presencia en atletismo, natación y ajedrez; Progreso en la disciplina de lotería, mientras que Sabinas competirá en manualidades, fortaleciendo la representación de la Región Carbonífera.

Los organizadores señalaron que los adultos mayores viajan con entusiasmo y con la expectativa de obtener resultados que les permitan avanzar a la etapa nacional, prevista en la Ciudad de México.

"Estamos seguros de que nuestros adultos mayores realizarán una excelente participación y representarán dignamente a la Región Carbonífera", expresó la coordinadora regional, al subrayar el compromiso de brindar espacios de desarrollo y reconocimiento a este sector de la población.