Carlos Villarreal destaca la importancia de los medios en la Asamblea CIRT Coahuila: Monclova

Monclova, Coah.- El alcalde Carlos Villarreal participó en la Asamblea Ordinaria de junio de 2026 de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) Delegación Coahuila, encuentro que reunió en Monclova a su presidente estatal, David Aguillón Rosales, así como a integrantes de su consejo directivo. La sesión se realizó por primera vez en la ciudad, gracias a la coordinación de Rolando González, vicepresidente del organismo.

Durante la reunión se destacó la importancia de fortalecer la comunicación entre sociedad, medios de comunicación e instituciones públicas, promoviendo el diálogo abierto y la colaboración como herramientas fundamentales para el desarrollo de las comunidades.

El alcalde Carlos Villarreal reconoció la labor que desempeñan los medios de comunicación para mantener informada a la ciudadanía y fortalecer la participación social. "Reconocemos el trabajo que realizan quienes integran la CIRT, porque a través de la radio y la televisión contribuyen a mantener informada a nuestra gente, fortalecen el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones, y ayudan a construir comunidades más participativas. En Monclova siempre encontrarán disposición para trabajar juntos y seguir generando espacios de diálogo y colaboración", señaló.

Asimismo, el edil agradeció la confianza de la CIRT Coahuila por elegir a Monclova como sede de esta importante reunión estatal y señaló que, gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la ciudad sigue consolidándose como un referente regional para la realización de encuentros que fortalecen la colaboración entre sectores, impulsan el desarrollo económico y proyectan a Monclova como una ciudad dinámica, competitiva y con visión de futuro.

En la asamblea participaron David Aguillón Rosales, presidente estatal de la CIRT Coahuila; Rolando González, vicepresidente; así como concesionarios, directivos y representantes de medios de comunicación de distintas regiones del estado.

El Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, los organismos empresariales, los medios de comunicación y la sociedad civil para fortalecer la participación ciudadana, la comunicación institucional y las acciones que contribuyan al desarrollo de Monclova y de toda la Región Centro.