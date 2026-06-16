Yura Harness recibe 650 solicitudes en reclutamiento en Monclova

La jornada de reclutamiento realizada durante el fin de semana en Monclova y Frontera registró una respuesta positiva, al reunir cerca de 650 solicitudes de personas interesadas en obtener un empleo en la empresa Yura Harness, que iniciará operaciones en las próximas semanas.

Reginaldo Calderón, director de Pro Monclova, informó que durante sábado y domingo se atendieron alrededor de 500 personas en Monclova, mientras que el lunes se sumaron poco más de 150 en el municipio de Frontera. "El interés ha sido importante, lo que refleja la necesidad de empleo en la región, pero también que con la llegada de nuevas empresas se estará reduciendo esa demanda", señaló.

Indicó que la empresa contempla una meta de contratación de aproximadamente mil 200 trabajadores en su etapa total, aunque actualmente el proceso avanza de manera gradual. En una primera fase, explicó, se prevé la contratación de entre 200 y 300 personas, siguiendo una curva de crecimiento conforme se integren más empleados y se consoliden las operaciones.

Asimismo, adelantó que se estarán realizando nuevas jornadas de reclutamiento para continuar integrando personal. De acuerdo con lo previsto, Yura Harness podría iniciar operaciones en un periodo de dos a tres semanas, una vez que avance el proceso de contratación y se completen los preparativos necesarios.