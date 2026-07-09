Jorge Mtanous advierte sobre la salida de Toyota de Tijuana a Texas

El Gobierno Federal debe concentrar sus esfuerzos en atender los factores que hoy generan incertidumbre en la relación comercial con Estados Unidos para evitar que más empresas trasladen sus operaciones fuera del país.

Lo anterior lo señaló el presidente de Canacintra Monclova, Jorge Mtanous Falco, al alertar que la salida de Toyota de Tijuana hacia Texas podría convertirse en el inicio de un efecto dominó en la industria automotriz.

El dirigente empresarial sostuvo que la reubicación de la armadora japonesa representa una señal de alerta para México, ya que otras compañías y sus proveedores podrían seguir el mismo camino si no se atienden los requerimientos planteados por Estados Unidos durante la revisión del T-MEC.

"Este puede ser el preámbulo de lo que ha estado buscando Estados Unidos, celebraron el que una empresa automotriz se vaya a fabricar camionetas a Texas y eso es precisamente lo que han buscado".

Consideró que mientras México no cumpla con los requisitos y demandas planteados por el Gobierno estadounidense, será difícil alcanzar acuerdos favorables durante la negociación comercial.

"Donald Trump ha sido muy claro en lo que ha pedido y no le hemos cumplido, mientras que eso no ocurra, va a ser muy difícil lograr beneficios para nuestro país".

Advirtió que el impacto de la salida de Toyota no se limita a la armadora, sino que alcanza la red de empresas proveedoras de autopartes y de componentes establecidas en entidades como Coahuila, Nuevo León, Querétaro y Baja California.

Así mismo indicó que, mientras gobiernos estatales y organismos empresariales mantienen esfuerzos para atraer nuevas inversiones, existe el riesgo de perder compañías ya instaladas por la falta de atención del Gobierno Federal a los temas que, hoy son prioritarios para la relación bilateral.

"El Gobierno Federal debe enfocarse en la realidad, en lo que nos están pidiendo y en lo que afecta directamente la relación comercial con Estados Unidos".

Mtanous confió en que aún exista margen para revertir esta tendencia, aunque reconoció que las primeras señales ya generan preocupación.