Facilita la IA fraudes electrónicos

El aumento en los fraudes electrónicos mediante transferencias falsas y comprobantes alterados encendió la alerta entre empresarios de Coahuila, quienes advirtieron que el uso de la inteligencia artificial facilita este tipo de engaños en operaciones comerciales y de servicios.

¿Cómo ocurrió el aumento de fraudes electrónicos?

El secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje de Coahuila, Armando de la Garza Gaytán, señaló que con el uso de la tecnología actualmente se puede falsificar en tan solo un minuto una transferencia bancaria, lo que provoca pérdidas económicas a empresarios y a la población en general. En la región Centro se han presentado casos de fraude en la compra de vehículos, en los que se realiza un depósito y este no se ve reflejado, por lo que el empresario hizo un llamado a la población para que tomen sus precauciones.

Recomendaciones para evitar fraudes

"Tienen que tener mucho cuidado en ese tema, porque hoy la inteligencia artificial ha dado pauta a que es muy sencillo, no te lleva más de 30 segundos falsificar una transferencia y que pareciera que es original". Explicó que uno de los principales errores es confiar únicamente en las capturas de pantalla o comprobantes enviados por clientes, sin verificar directamente en la aplicación bancaria que el recurso ya se encuentre reflejado en el saldo disponible.

Consecuencias de los fraudes electrónicos

Señaló que antes de entregar mercancía, habitaciones, productos o cualquier servicio, es necesario revisar el estado de cuenta y esperar durante algunos minutos para confirmar la operación. Mencionó que este tipo de fraudes va en aumento, ante el uso de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que facilitan este tipo de delitos. Recomendó activar las alertas bancarias de depósitos y retiros para detectar cualquier movimiento sospechoso y evitar pérdidas económicas.