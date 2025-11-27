Protección Civil intensifica inspecciones en gaseras de Coahuila por frentes fríos

Con la entrada de los primeros frentes fríos y la baja en las temperaturas, el Departamento de Protección Civil del Estado intensificó los operativos de revisión en gaseras y pipas de distribución para verificar que cumplan con la normativa vigente.

El incremento en el consumo de gas durante la temporada invernal ha llevado a reforzar las inspecciones para evitar riesgos a la población, así lo mencionó el coordinador regional de Protección Civil, Fernando Orta, quien comentó que los operativos se realizan de manera aleatoria.

De acuerdo con el funcionario, toda la infraestructura de distribución de la región Centro ha sido inspeccionada y en su mayoría cumplen con las normas de seguridad. "Llevamos exactamente 34 gaseras, tanto de almacenamiento como de carburación, ya revisadas y son alrededor de unas 40 pipas las que hemos revisado; te puedo decir que llevamos casi todas".

En el caso de las gaseras establecidas, el proceso es más exhaustivo, ya que además de la infraestructura y tuberías, se solicita documentación como permisos de la Comisión Reguladora de Energía y el seguro de responsabilidad civil.

Sobre las irregularidades detectadas, el coordinador regional estimó que cerca del 10 por ciento de los establecimientos o unidades revisadas han recibido observaciones, las cuales han sido subsanadas.