Suspenden desalojo en la colonia Occidental; juez admite haber sido inducido a error

Frontera, Coahuila.— El proceso de desalojo realizado el pasado viernes en la colonia Occidental fue suspendido de manera total por orden del juez de la causa, Óscar Cadena, luego de que se le presentara documentación que acredita la existencia de más de 30 familias asentadas en el predio, y no una sola construcción, como se le informó inicialmente.

Así lo dio a conocer Efraín Hernández, representante legal de las familias afectadas, quien explicó que al acudir directamente al juzgado y sostener un diálogo con el juez, éste manifestó estar sorprendido e impresionado al conocer que había sido inducido a error por los abogados del empresario Gerardo Oyervides, quienes aseguraron que el terreno estaba desocupado y que sólo existía una cabaña.

"El juez nos comentó que le presentaron un escrito con información falsa, señalando que el señor Oyervides tenía la posesión del predio, lo cual no es cierto. Al mostrarle la documentación y la situación real de las familias, ordenó suspender completamente la restitución", explicó el abogado.

Como medida inmediata, el juez determinó detener cualquier acción de desalojo hasta el próximo miércoles, fecha en la que se celebrará una audiencia en la que serán citados la Fiscalía, el empresario involucrado, sus abogados y los representantes de las familias, con el objetivo de buscar una conciliación y definir el futuro legal de los predios.

El juez se sorprende por la situación real

El litigante adelantó que, además del diálogo, se exigirá que se protejan los derechos patrimoniales de las familias y que se aclare el origen de las supuestas escrituras presentadas por Olivier Vides, ya que —aseguró— se trata de terrenos de carácter ejidal.

"Queremos saber cómo los compró, quién se los vendió y por qué se está apoderando del lugar con información falsa, solicitando favores a la Fiscalía", señaló.

Críticas al uso de la fuerza pública

Asimismo, criticó el uso desproporcionado de la fuerza pública, al indicar que durante el operativo participaron entre 40 y 60 elementos de la Policía, a pesar de que en el lugar habitaban personas de la tercera edad, mujeres, niños y personas con discapacidad.

"Parecía un operativo para capturar a un delincuente de alto perfil. Derribaron una barda de más de 60 metros y destruyeron dos construcciones que costaron años de esfuerzo a familias que llevan viviendo ahí entre seis y hasta 20 años", denunció.

El abogado confirmó que se interpondrá una denuncia penal contra servidores públicos de la Fiscalía por presuntos abusos de autoridad, trato inhumano y daños materiales durante el desalojo.