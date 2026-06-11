Fumigación en Monclova: autoridades actúan contra garrapatas

La Subsecretaría de Educación en Coahuila activó acciones de fumigación en al menos dos escuelas primarias de Monclova, entre ellas la Héroes del 47, tras reportes de presencia de garrapatas y pulgas en los planteles.

El subsecretario de Educación, Hugo Lozano, informó que las labores ya estaban programadas desde el momento en que se recibió el reporte, por lo que este mismo día se llevarían a cabo las acciones en coordinación con la Secretaría de Salud. "Nos notificaron el día de ayer (miércoles) y ya estaba organizado para hoy poder llevar a cabo la fumigación. Cada que se presenta un reporte buscamos el apoyo de la Secretaría de Salud para realizar las actividades necesarias", explicó.

El funcionario señaló que, aunque en uno de los planteles —la primaria Héroes del 47— padres de familia decidieron tomar la escuela como medida de protesta, las autoridades ya tenían agendado el proceso de fumigación conforme a los protocolos establecidos.

Indicó que la atención a este tipo de situaciones se realiza de manera inmediata o en el menor tiempo posible, dependiendo de la programación y la ruta de trabajo de las brigadas sanitarias. Lozano detalló que, hasta el momento, en la Región Centro se tienen identificados únicamente dos planteles con esta problemática, ambos de nivel primaria, los cuales serán atendidos de manera puntual. "Ahorita tenemos reportadas dos escuelas en la región y se van a atender. Si surge algún otro caso, se canaliza a través de la autoridad educativa local o Servicios Educativos para darle seguimiento", señaló.

Ante la preocupación de padres de familia, especialmente tras el reciente fallecimiento de un menor en Monclova relacionado con enfermedades transmitidas por garrapatas, el subsecretario reconoció el temor existente y reiteró el compromiso de actuar de manera preventiva. "Entendemos la preocupación, por eso solicitamos el apoyo de la jurisdicción sanitaria para atender estos casos. Si hay algún reporte, pedimos que lo hagan llegar a directores o supervisores para poder intervenir", indicó.

Finalmente, aseguró que hasta el momento no se tienen más reportes activos, aunque destacó que la situación es dinámica, por lo que se mantiene vigilancia constante para atender cualquier nuevo caso que pudiera surgir.