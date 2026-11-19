La llegada del invierno y los problemas de suministro en Estados Unidos generan incertidumbre sobre el abasto de gas en México, donde podría registrarse escasez hacia el cierre del año.

Aunque en la región Centro todavía no existen dificultades para obtener el combustible, hay preocupación en el sector por una posible reducción en las cantidades de gas que llegan al país, debido a la dependencia del suministro estadounidense.

La llegada del invierno genera preocupación por el suministro de gas en México

Empresarios gaseros explicaron que durante la temporada invernal aumenta el consumo de gas en Estados Unidos por las bajas temperaturas, por lo que el mercado de ese país tiene prioridad en el abastecimiento, situación que podría repercutir en las exportaciones hacia México.

Señalaron que, aunque todavía no existe certeza de que se presente un desabasto, se perciben dificultades en el suministro internacional y existe el riesgo de que estas condiciones afecten la disponibilidad del combustible durante las próximas semanas.

Empresarios advierten que el aumento en el consumo de gas en Estados Unidos podría afectar las exportaciones a México

En cuanto a los precios, indicaron que hace un mes se registró un incremento, al pasar de alrededor de 10.50 a 11.20 pesos, sin que hasta el momento se hayan aplicado nuevos ajustes.

El representante del sector señaló que el comportamiento del suministro y los precios hacia el cierre de año dependerá de las condiciones del mercado, por lo que no existe todavía un panorama definido.