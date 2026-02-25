Sin cambios en la dirección de seguridad pública

Luego de los recientes movimientos en mandos de corporaciones policiacas en la región, en Monclova no se contemplan cambios en la Dirección de Seguridad Pública, al reconocer el trabajo que ha realizado su titular, Gabriel Santos Martínez, quien cuenta con el respaldo del alcalde Carlos Villarreal Pérez y del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Lo anterior fue dado a conocer por el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, tras darse a conocer que en el municipio de Frontera se realizaron cambios en la dirección de la corporación.

"El licenciado Gabriel Santos es una persona con experiencia, que tiene todo el apoyo del Gobernador, del Fiscal, del secretario de Seguridad, del alcalde y del mismo Cabildo, y que hasta ahorita ha mostrado resultados positivos en el tema de operación de seguridad", destacó el edil.

López señaló que los cambios en corporaciones no siempre obedecen a malos manejos o falta de capacidad, sino que en ocasiones forman parte de estrategias que deben actualizarse.

Sin embargo, subrayó que en Monclova se mantiene un trabajo sólido, con comunicación y coordinación constante entre las distintas corporaciones.

En cuanto al desempeño del director, indicó que la evaluación más importante es la que realiza la ciudadanía. Como muestra, mencionó que los tiempos de respuesta de la Policía Municipal oscilan entre los dos y seis minutos, lo que —dijo— refleja eficiencia operativa y resultados positivos, gracias también a la supervisión permanente de la dirección.

Añadió que en lo que va del año no se han registrado quejas por abuso de autoridad, ni elementos turnados a la Comisión de Honor y Justicia, lo que habla de una corporación que trabaja de manera cercana a la ciudadanía.

"Estamos trabajando muy a gusto y con una corporación muy ciudadana, donde anteponemos el papel de los ciudadanos; sabemos que antes de ser funcionarios somos ciudadanos y sabemos cuál es la corporación que necesitamos en Monclova", concluyó.