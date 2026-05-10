Full N Go San José entrega pantallas a ganadores del Día de las Madres

En un ambiente de celebración y gratitud hacia sus clientes, la cadena de gasolineras Full N Go realizó la entrega de cuatro pantallas de 65 pulgadas, como parte de la rifa conmemorativa por el Día de las Madres.

La entrega se llevó a cabo en la sucursal ubicada sobre el bulevar San José, luego de que el pasado viernes se efectuara el sorteo en la estación de la Zona Centro.

Los ganadores fueron recibidos con un pequeño refrigerio y un trato cálido, destacando el compromiso de la empresa con quienes diariamente confían en su servicio. "Estamos muy contentos de cumplir nuestra palabra y nuestro compromiso con los clientes. Hoy ya tenemos aquí a los cuatro afortunados ganadores de las pantallas de 65 pulgadas", expresó Willy, empleado de la empresa durante el evento.

Cada uno de los ganadores llegó con una historia especial, muchas de ellas ligadas a la celebración del Día de las Madres, lo que dio un sentido aún más emotivo a la entrega.

Desde la sucursal Asturias, resultó ganador Reynol Garanzuay, de oficio taxista, quien tras cargar 400 pesos de combustible obtuvo el premio que, aseguró, será un regalo para su esposa.

Por su parte, Ana María Guadalupe Ovalle Herrera, quien participó al cargar en la sucursal del bulevar Francisco I. Madero, agradeció el incentivo y recomendó a la ciudadanía acudir a estas estaciones, al señalar que el combustible "sí rinde".

Otro de los beneficiados fue José Jaime García Coronado, también taxista y cliente frecuente de la sucursal San José, quien celebró el premio como una muestra de la fidelidad recompensada.

Asimismo, Martina Garza Lara, quien cargó 500 pesos en la estación de la Zona Centro, expresó que la pantalla será ideal para disfrutar de sus series y películas, destacando que el premio llega en una fecha muy especial.

La empresa agradeció la confianza de sus clientes y adelantó que próximamente continuarán realizando este tipo de dinámicas como reconocimiento a su preferencia.