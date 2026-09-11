Detectan garrapatas en baños escolares

MONCLOVA, COAH.- La presencia de garrapatas ha sido detectada en al menos cinco escuelas durante el ciclo escolar 2026-2027, incluso en baños y áreas exteriores de los planteles, informó Max Elguezábal, regidor de Salud.

El funcionario señaló que la Dirección de Salud Municipal ha atendido los reportes mediante labores de limpieza y fumigación, además de solicitar a las escuelas evitar el ingreso de animales.

Presencia de garrapatas en escuelas

Explicó que perros callejeros que rondan los planteles pueden ingresar y dejar garrapatas en distintas áreas, por lo que se ha detectado la presencia de estos parásitos en baños, bancas y zonas exteriores.

"Se han estado atendiendo algunos reportes de algunas escuelas a través de la Dirección de Salud Municipal y se han realizado desde limpieza hasta fumigación", señaló.

Acciones de limpieza y fumigación

Elguezábal indicó que, de acuerdo con el último reporte que tiene disponible, alrededor de 18 planteles educativos han sido atendidos por solicitudes relacionadas con fumigación.

Agregó que existen otros planteles pendientes de atención, aunque aclaró que no cuenta con la cifra actualizada, debido a que ese registro corresponde a la Dirección de Salud.

De acuerdo con los reportes, durante el ciclo escolar anterior se atendieron alrededor de 20 casos relacionados con la presencia de estos parásitos en escuelas.

El regidor insistió en la importancia de evitar que animales ingresen a los planteles, debido al riesgo de que transporten garrapatas hacia las instalaciones escolares.