Aumento del 50% en ventas de gas LP en Coahuila por bajas temperaturas

Las bajas temperaturas registradas durante el pasado fin de semana incrementaron hasta un 50 por ciento las ventas de gas LP en la región, principalmente por compras preventivas de la población, descartando que exista desabasto, a pesar de las filas que se presentaron en algunos puntos de venta.

De acuerdo con distribuidores locales, la demanda se incrementó de manera considerable en comparación con el periodo normal, lo que generó largas filas en algunas estaciones de servicio, ante las bajas temperaturas. "Sí se hicieron filas en algunas gaseras, pero le queremos decir a la gente que tenemos gas suficiente, no hay ningún problema con el abasto, más que nada fue gente que compró para prevenir".

Se indicó que mientras que un día habitual se venden alrededor de 75 toneladas, el pasado fin de semana se vendieron cerca de 140 toneladas diarias, un incremento considerable en el consumo doméstico.

Los productos con mayor demanda fueron los cilindros pequeños, principalmente los de 10 kilos, utilizados en calentadores y estufas. "Son los que más se venden porque son más fáciles de manejar; muchas familias tienen dos o tres y los cambian de lugar con facilidad", señaló.

Respecto al precio, los empresarios aseguraron que se ha mantenido sin cambios, pese al aumento en la demanda, en donde el precio se mantiene en 10.13 pesos el litro, sin que se tenga ningún ajuste.

Sobre las versiones de escasez, se aclararon que no se trata de falta de gas, sino de ajustes logísticos, al mencionar que los domingos no circulan las pipas, lo que llevó a que algunas gaseras se quedaran momentáneamente sin combustible, justo cuando se registró el día más frío.