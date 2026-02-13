Jóvenes celebran el Día del Amor y la Amistad en Monclova

Con motivo del Día del Amor y la Amistad, algunos jóvenes destinan importantes cantidades de dinero para sorprender a sus parejas, llegando a gastar hasta 9 mil pesos entre obsequios, cenas románticas y detalles especiales.

Tal es el caso de Hugo Alberto Calderón Ríos, quien este 14 de febrero planea sorprender a su novia con diversos regalos, entre ellos un teléfono celular, peluches y una cena romántica. "Como 9 mil pesos me gastaré entre los detalles; se encuentran un teléfono para mi novia y una cena romántica", comentó.

Indicó que van dos años que celebra el amor, el cual significa todo para él, pues representa felicidad y una fuerza capaz de hacer olvidar los malos momentos. "El amor está más allá de todo lo inexplicable, te quita todas las malas energías y te hace olvidar todos los malos momentos", expresó.

El joven, de 26 años, comentó que su novia tiene 24 y que trabajó arduamente para poder ofrecerle estos detalles. Señaló que ella es muy especial en su vida y que la considera su otra mitad, además de visualizar un futuro a su lado.

Por otra parte, el joven Ángel de Jesús compartió que también se prepara para celebrar el 14 de febrero. Hasta el momento, dijo haber gastado alrededor de 300 pesos en algunos obsequios, aunque aún le faltan chocolates, flores y otros detalles. Comentó que ya adquirió el peluche favorito de su novia y que busca completar el resto de los regalos, pues considera que a la persona especial se le obsequia lo que más le gusta.

"El amor no solo son besos y caricias, es una compañera de vida con quien compartir experiencias, futuros, metas y sueños", expresó. Señaló que este será el primer año que celebra el Día de San Valentín con su pareja, ambos de 20 años de edad, lo que le genera una sensación cálida y agradable. Además, tiene contemplada una cena romántica, aunque reconoce que se le ha complicado encontrar algunos de los detalles que planea regalar.

Aun así, confía en que logrará reunir todo para hacer de este 14 de febrero una fecha especial, demostrando que, más allá del costo, el objetivo principal es celebrar el amor y compartir momentos significativos con la pareja.