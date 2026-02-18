Abusa individuo de su hijastra en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En la Región Carbonífera, se registró un nuevo caso de violación que ha conmocionado a la comunidad, una menor de edad fue ultrajada por su padrastro, situación que salió a la luz luego de que la víctima narrara lo sucedido a su madre, quien presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público del Fuero Común en Múzquiz.

La madre, identificada como Brianda N., residente del Fraccionamiento Las Misiones, explicó que la menor guardó silencio durante mucho tiempo debido a las amenazas del agresor, quien le advirtió que si hablaba atentaría contra su madre.

El caso se suma a otro hecho similar que actualmente investiga la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, pero en el Municipio de San Juan de Sabinas.

"Mi hija calló por miedo y yo también porque tengo otra niña de seis años. Tengo miedo que él nos haga daño y como dice que para él no hay ley, hoy se ríe de lo que hizo", expresó la madre, quien pidió que las autoridades actúen para evitar que su ex pareja continúe en libertad.

Señaló que el hombre ya había estado encarcelado anteriormente y que ahora se burla de las consecuencias de sus actos.

La denunciante aseguró que, además de abusar de su hija, el padrastro intentó en una ocasión matarla a ella y a sus hijas. Por temor, permaneció en silencio, pero ahora decidió hablar para proteger a su familia y a otras posibles víctimas.

"Quiero que me ayuden, pues él anda en la calle y no quiero que otras niñas, otros jóvenes corran peligro", manifestó.

Finalmente, Brianda N. explicó que huyó a Nueva Rosita por miedo, pero regresó a Múzquiz para exigir justicia. Pidió a las autoridades que actúen contra el individuo a fin de que no quede impune un delito que ha marcado profundamente a su familia.

La comunidad espera que este caso sea atendido con la seriedad que amerita y que se garantice la seguridad de la víctima y sus seres queridos.