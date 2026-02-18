Inicia la Cuaresma con Imposición de la ceniza

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con la tradicional imposición de la ceniza, este miércoles dieron inicio las celebraciones de la Cuaresma en las parroquias del municipio de Múzquiz.

Desde temprana hora se realizaron diversas misas en las que los fieles participaron con devoción, marcando el comienzo de un periodo de reflexión y preparación espiritual rumbo a la Pascua.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

¿Qué destacó Hermeregildo Villalpando sobre la Cuaresma?

El padre Hermeregildo Villalpando Gómez, de la parroquia Santa Rosa de Lima, destacó que la Cuaresma comprende 40 días de preparación intensa para la Pascua de Cristo.

"El número 40 es bíblico y simbólico, pues Jesús pasó cuarenta días de ayuno y oración en el desierto", explicó, subrayando la importancia de este tiempo para fortalecer la fe.

Villalpando recordó que el pueblo de Israel peregrinó durante 40 años hacia la tierra prometida, lo que da sentido a este número como un llamado a intensificar la oración, el ayuno y la caridad.

Señaló que estas prácticas ayudan a restablecer la relación con Dios, con uno mismo y con los demás, especialmente en momentos de enojo, discrepancia o resentimiento.

"Estos tres elementos, bien practicados en la Cuaresma, nos preparan para la Pascua de Cristo. La imposición de la ceniza nos recuerda que polvo somos y en polvo nos convertiremos, pero también que podemos ser resucitados en el cuerpo glorioso de Jesucristo", expresó el sacerdote, invitando a los fieles a vivir este tiempo con mayor entrega espiritual.

¿Cuál es el significado de la imposición de la ceniza?

Finalmente, recordó que, en el Antiguo Testamento, el profeta Joel narraba cómo los israelitas se bañaban en ceniza y vestían túnicas largas como signo externo de un cambio interno hacia Dios.

Por ello, la Iglesia inicia la Cuaresma con este sacramento, que durante 40 días prepara a los creyentes para celebrar la Pascua, uno de los momentos centrales de la fe católica cristiana.