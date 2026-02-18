Solo un postor permanece en la puja por el rescate de AHMSA

Prácticamente está definido el futuro de Altos Hornos de México, esto luego de que tras la revisión de las propuestas presentadas por los interesados en participar en la puja, sólo uno cumpliera los requisitos.

El Juzgado de Concursos Mercantiles confirmó que luego de la revisión de propuestas presentadas para la participación en la subasta únicamente el consorcio integrado por Ignition Industries 1870 y Fintech Latam cumplió con los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en las bases de la subasta.

De acuerdo con la resolución emitida el pasado 17 de febrero, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez informó que de los tres grupos interesados inicialmente, solo uno logró avanzar a la etapa final.

En el caso de Argentem Creek Partners no cumplió los criterios de calificación, mientras que Lance Internacional y Metals-Mex quedaron fuera al no satisfacer los requerimientos establecidos.

Ante este escenario, la jueza Ruth Haggi Huerta García otorgó un plazo de 24 horas al síndico para presentar las cartas de conformidad de los principales acreedores, tanto garantizados como fiduciarios, con el objetivo de evitar contratiempos legales en la fase final al ser un único participante.

Recordar que este 19 de febrero vence el plazo para que los interesados en participar en la subasta y aquellos que hayan sido excluidos presenten algún recurso de impugnación ante la resolución de la juez.

De no presentarse ningún recurso, Ignition Industries 1870 y Fintech Latam encabezado por David Martínez, será el único participante dentro de la subasta, por lo que se hablaría prácticamente que asumirán el control de la acerera.

Tras este resultado únicamente se cumplirán con los tiempos y protocolos establecidos en las bases de la subasta en donde será sólo trámite la subasta programada para el próximo viernes 27 de febrero en la Ciudad de México.

Al realizarse la venta de la empresa acerera se definirá el plan de rescate de Altos Hornos de México y la reactivación de la región Centro.