Girl Up Monclova ofrece apoyo integral a más de 30 ciudadanos

Con el objetivo de acercar servicios básicos a la comunidad, la organización Girl Up Monclova llevó a cabo con éxito las "Jornadas de Asesorías Gratuitas" en la Plaza Principal de Monclova, donde se benefició a más de 30 ciudadanos.

Durante la jornada, realizada en horario matutino, un grupo de profesionistas brindó atención en tres áreas principales: asesoría jurídica, apoyo psicológico y orientación nutricional, ofreciendo acompañamiento integral a quienes lo requerían.

La presidenta y fundadora del capítulo, María Fernanda Huerta Solís, destacó que este tipo de actividades buscan reducir desigualdades y garantizar que el bienestar sea un derecho accesible para todos, no un privilegio.

Asimismo, se contó con la presencia de la Mtra. Silvia Rodríguez, quien acudió en representación del director Luis Horacio Salas Torres, refrendando el respaldo institucional a este tipo de iniciativas.

Las organizadoras agradecieron la participación de abogadas, psicólogas y nutriólogas que, con compromiso y vocación, hicieron posible este espacio de orientación gratuita, destacando la importancia de generar acciones que impacten de manera positiva en la comunidad.

Girl Up Monclova es un capítulo local afiliado a la Fundación de las Naciones Unidas, integrado por mujeres jóvenes que impulsan proyectos enfocados en salud, justicia y educación.