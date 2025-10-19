Mantienen patrullajes y filtros de seguridad

SALTILLO, COAHUILA.- El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, señaló que la autoridad estatal no baja la guardia y con el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, dos helicópteros se unieron a las tareas de vigilancia para blindar la entidad.

Indicó que las tareas de recorrer carreteras, brechas y caminos rurales se mantienen, todo con el objetivo de impedir a Coahuila la entrada de grupos de la delincuencia organizada.

Reiteró que bajo la instrucción que dio el mandatario estatal, quien encabeza las tareas de la Mesa de Seguridad en el Estado, todos los filtros carreteros se mantienen activos.

Alrededor de 300 elementos de las diferentes corporaciones federales y estatales, junto a más de 50 unidades tácticas, se encuentran en el operativo.

El Fiscal General resaltó que todos los filtros de entradas a la entidad fueron reforzados.

Dentro de las tareas de reforzar la seguridad no solo en la región norte sino en el resto de Coahuila, las herramientas tecnológicas como el monitoreo de cámaras de videograbación del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) son un aliado para detectar vehículos civiles que intenten adentrarse con armas y narcóticos.

Fernández Montañez reiteró que estos últimos hechos de civiles armados disparando armas de fuego en los límites de Coahuila con Nuevo León, son justo una reacción a los patrullajes de elementos estatales y federales cuidando su entidad.

Dentro del mensaje del Fiscal General a la población es que se encuentran en un Estado Seguro y que cuentan con la confianza de que la autoridad hace todo lo necesario para mantener la tranquilidad.

Por último, recordó que el fortalecimiento de los operativos iniciaron desde el jueves desde la región centro, carbonífera y norte; debido a que estas regiones mantienen brechas que comunican a una con otra región y con los estados vecinos de Nuevo León y Tamaulipas.