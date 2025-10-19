Atacan en Cloete al “Camión del Terror”

SABINAS, COAH.- A tan solo una semana de haber iniciado sus recorridos temáticos por Halloween, el autobús decorado como “El Camión del Terror” de la empresa Transportes Campante fue blanco de un acto vandálico. Durante un trayecto por la Villa de Cloete, desconocidos arrojaron una piedra que impactó una de las ventanas del vehículo, causando daños materiales pero sin dejar personas lesionadas.

La empresa confirmó el incidente y lamentó el ataque, destacando que el autobús había sido bien recibido por la comunidad como parte de una iniciativa para ofrecer entretenimiento familiar. Enrique Ibarra Tamez, propietario de Transportes Campante, expresó su preocupación por el hecho, aunque subrayó que lo más importante fue que ningún pasajero resultó herido. “El vidrio se renueva, pero la seguridad de la gente es lo que más nos importa”, declaró.

Este no es un caso aislado. De acuerdo con registros internos de la empresa, se han documentado al menos seis incidentes similares en la zona de la Villa de Cloete, donde unidades de transporte han sido agredidas con piedras, principalmente durante horarios nocturnos. Estos actos han generado inquietud entre los operadores y usuarios del servicio.

Vecinos de la Villa de Cloete han manifestado su rechazo a este tipo de agresiones, señalando que afectan no solo a las empresas, sino también a la imagen de la comunidad. Algunos han solicitado mayor vigilancia en las rutas de transporte, especialmente en eventos especiales como el del “Camión del Terror”, que busca fomentar la convivencia y el entretenimiento.

A pesar del incidente, Transportes Campante aseguró que los recorridos continuarán con medidas adicionales de seguridad. La empresa reiteró su compromiso con brindar experiencias seguras para las familias, mientras se mantiene atenta a cualquier situación que pudiera poner en riesgo a sus pasajeros.