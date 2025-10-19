Instala Oscar Ríos luminarias LED

SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.– Con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad de vida de las familias de Nueva Rosita, el alcalde Óscar Ríos Ramírez informó que durante este fin de semana se continuó con la campaña permanente de instalación de luminarias LED en distintos sectores de la ciudad.

El presidente municipal destacó que este programa contempla la colocación de lámparas de diferentes capacidades en watts, seleccionadas de acuerdo con las necesidades de cada zona. Las luminarias se están instalando en bulevares, avenidas principales y colonias, priorizando los espacios más transitados y aquellos reportados por la ciudadanía a través de los canales de atención del municipio. "Atendemos los reportes de la población, pero también seguimos una programación previamente establecida para cubrir de manera ordenada y eficiente toda la ciudad", explicó el alcalde.

Ríos Ramírez enfatizó que la campaña es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y representa un compromiso conjunto para mejorar la infraestructura urbana de San Juan de Sabinas. Señaló que las acciones de modernización del alumbrado continuarán de manera constante, con la finalidad de ofrecer calles más seguras, espacios públicos mejor iluminados y una ciudad más moderna.

El alcalde recordó que la iluminación adecuada no solo contribuye a la seguridad, sino que también fortalece la percepción de bienestar en la comunidad, fomentando espacios donde las familias puedan transitar y disfrutar de manera segura durante las noches. "Estamos convencidos de que un municipio bien iluminado es un municipio más seguro y con mayor calidad de vida para todos nuestros ciudadanos", agregó.

Finalmente, Óscar Ríos Ramírez reiteró que este programa forma parte de un plan integral de desarrollo urbano que continuará en los próximos meses, reforzando la infraestructura y los servicios públicos, siempre en coordinación con el Gobierno del Estado y atendiendo las necesidades de la población.