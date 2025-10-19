Participan mujeres en evento saltillense

SABINAS, COAH.- Un grupo de mujeres sabinenses vivieron una jornada inolvidable en la ciudad de Saltillo al participar en la 4ta Edición del evento "X TI, X MÍ, X TODAS", organizado por la Fundación Abrázate con Amor. Esta experiencia fue diseñada para acompañar y celebrar a mujeres que enfrentan con valentía el cáncer de mama, brindándoles un espacio de transformación, amor propio y esperanza.

Las homenajeadas, junto a otras participantes, demostraron una resiliencia admirable en medio de sus procesos personales de sanación. Cada una vivió una experiencia única, marcada por el reconocimiento de su fuerza interior y el acompañamiento solidario de quienes creen en la importancia de sanar con dignidad y alegría.

Durante el evento, las asistentes recibieron un cambio de imagen profesional, disfrutaron de música, baile, sesiones fotográficas, cena, terapias de bienestar, regalos y un mensaje espiritual que resonó profundamente: "X Ti, X Mí, X Todas". Fue un día dedicado a la belleza interior, la fe y la transformación emocional.

El evento dejó claro que "sin proceso no hay transformación, y sin transformación no hay mariposa", celebrando la evolución personal de cada mujer que lucha día a día.

Finalmente, se reconoció la labor de Anette Carolina Vázquez Vielma, maquillista que con sensibilidad y profesionalismo hizo brillar a cada participante. La Fundación Abrázate con Amor recibió múltiples muestras de agradecimiento por su entrega y atención, dejando huella en cada corazón que formó parte de esta experiencia.