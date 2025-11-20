Monclova celebra desfile cívico por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y la participación de más de 4,000 personas en los distintos contingentes, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal celebró el 115 aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile cívico que reunió a instituciones educativas, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y cuerpos de rescate, fortaleciendo la identidad, la unidad y el orgullo de las familias monclovenses.

El recorrido estuvo acompañado por presentaciones alusivas al movimiento revolucionario, destacando el legado histórico que marcó el rumbo político y social del país. Cada contingente rindió homenaje a las mujeres y hombres que lucharon por la libertad y las instituciones que hoy nos permiten vivir en paz.

Durante el acto cívico estuvieron presentes integrantes del Cabildo, directores del Ayuntamiento, el teniente coronel Sergio Centella, comandante del 105 Batallón de Infantería; el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado; Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova; Esra Cavazos, coordinadora de Mejora en Monclova; y Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la Región Centro.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal agradeció la participación de la ciudadanía, de las instituciones educativas y de las corporaciones de seguridad, y destacó el respaldo constante del gobernador Manolo Jiménez.

"El desfile del 115 aniversario de la Revolución Mexicana es un orgullo para nuestra ciudad. Agradezco el esfuerzo de cada contingente y la presencia del Ejército Mexicano, cuyo compromiso con la comunidad es fundamental. Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez seguimos impulsando actividades que fortalecen nuestros valores cívicos y la unidad de las familias monclovenses", señaló.

Con este acto cívico, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para mantener vivas nuestras tradiciones, reforzar la identidad de nuestra comunidad y promover eventos que unen a las familias y fortalecen el orgullo por nuestra nación.