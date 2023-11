Golpean a estudiante dentro de secundaria

Monclova, Coah.- Denuncian casos de bullying al interior de la escuela secundaria Emiliano Zapata número 2 de Monclova, una jovencita terminó con un esguince luego de ser golpeada por otras compañeras y todo frente a los directivos y maestros.

Ericka Olguin informó que hace una semana 2 niñas con ayuda de otras golpearon a una niña. Primero la agredieron en el recreo aventandola y golpeándola contra la pared mientras que la subdirectora veía, la niña escupe sangre pero no se le lleva a urgencias al contrario se le castiga haciéndola escribir cosas y le dice a la niña que eso era su culpa por estar provocando y que su mamá no la quería que por eso su madrina era la que iba cada que se desmayaba (la niña estaba pasando por anemia) la niña le dice que no era verdad que su madre si iba pero que trabajaba para darles de comer pero la subdirectora le dice que eso es mentira y que no les importa.

“Lo que a la salida en pleno Porton la agarran un grupo de niñas la golpean causándole un esquínese en el cuello, la ahorcan, todo esto estaba siendo visto por la subdirector, prefectos y una señora del transporte grabando pero es hasta que una niña agarra una piedra para golpear a esta niña esque un prefecto se mete a quitar la piedra. Toda la pelea es observada sin intervención lo que provocó el esguince, golpes en la garganta quitándole mucho de su voz casi no a podido hablar, escupir sangre.”

Pero al separarse las niñas le dicen que irán a buscarla a su casa y que ya verá lo que la pasa, y fue así rodearon la casa de esta niña como 6 a 12 muchachos con bates.

De todo esto no se levantó reporte en esa secundaria hasta que la madre de esta niña exigue respuestas porque esto ya había pasado que había ido muchas veces por el acoso que otros niños le hacían a sus hijos, el acoso de la subdirectora sobre la niña diciéndole que se inventaba hasta la enfermedad de anemia, que si hablaba con su hermano se veían raros como si fueran novios o hacían otras cosas que mejor ni se hablaran en la escuela, a ella si le llamaba la atención si llevaba pulseras, o si iba con otros zapatos cuando hay niñas que pasan a lado de ella con demasiados accesorios y tenis en lugar de zapato escolar pero no les dice nada, supuestamente antes de esto cambiarían a la niña de turno pasó días sin ir a la escuela por temor prefiero a dejar de comer que ir, hasta que se hiciera el cambio pero está subdirectora exigió que fuera y ese mismo día que va le pasa esto, la intentaron matar y ni así hubo reporte.

Meses antes también la acosaron sexualmente otro compañero y tampoco se investigó o se levantó reporte.

Hay más casos de niños sufriendo bullying muy fuertes en la secundaria los maestros desvían la mirada y si los papás van a reclamar hacen que desvíen la mirada del acto recordándoles cosas malas que hicieron los muchachos y así no atienden el abuso, obviamente algunos muchachos empezarán a hacer cosas malas como en respuesta de los abusos, abusos que sufren por otros compañeros y directivos.