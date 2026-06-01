De graduarse con honores a enfrentar la pelea más difícil de su vida

La familia del joven boxeador Isaías Rodríguez, conocido como "El Artillero", atraviesa momentos de incertidumbre luego de que el deportista sufriera una grave lesión cerebral tras participar en un torneo de boxeo celebrado en Cuatro Ciénegas.

El pugilista, originario de Castaños, recibió un fuerte golpe durante la competencia, situación que derivó en complicaciones de salud y posteriormente en una cirugía de cerebro de emergencia. Actualmente permanece hospitalizado y su estado es reportado como delicado.

La familia de Isaías Rodríguez enfrenta altos gastos hospitalarios tras su lesión. Además de destacar en el deporte, Isaías acababa de alcanzar una importante meta profesional. A sus 23 años se graduó como ingeniero mecánico industrial con mención honorífica, reconocimiento que lo convirtió en el mejor alumno de su generación.

"Fue el mejor de la generación y pues era un gran boxeador, es un gran boxeador, pero con su pasión corrió ese riesgo y ahorita estamos pasando por esta situación", relató su tía, Lucero Ramos.

La entrevistada explicó que la prioridad de la familia es conocer la evolución médica del joven, ya que su padre permanece enfocado en esperar noticias alentadoras sobre su recuperación.

"Déjame que pase esta situación de hoy o mañana; primero necesito saber cómo está y cómo va su salud", expresó el padre del deportista, según compartió su familiar.

Isaías, un destacado boxeador y recién graduado, se encuentra en estado delicado. Mientras tanto, los gastos hospitalarios continúan incrementándose. De acuerdo con la familia, los costos derivados de la intervención quirúrgica, atención especializada y hospitalización podrían superar los 100 mil pesos.

Por ello, hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse con cualquier aportación económica que permita enfrentar esta difícil etapa.

"Todos con el fin de que si pueden apoyarlos en esta causa", señaló Lucero Ramos al agradecer las muestras de solidaridad que han recibido a través de redes sociales.

La comunidad se une en apoyo a Isaías Rodríguez, quien lucha por su recuperación. La comunidad deportiva, amigos y habitantes de la Región Centro se han unido en cadenas de oración y mensajes de apoyo para Isaías, quien hasta hace unos días celebraba su reciente graduación universitaria y el inicio de una prometedora carrera profesional.