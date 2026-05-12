Capacitación de Fiscalía en SABINAS: Diego Garduño refuerza atención ciudadana

SABINAS, COAH.- Personal de la delegación Región Carbonífera de la Fiscalía General del Estado recibió una capacitación especializada, como parte de las acciones preventivas y de coordinación rumbo a la jornada electoral del próximo 7 de julio.

La capacitación busca fortalecer la atención ciudadana en el proceso electoral.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Diego Garduño Guzmán, informó que la capacitación estuvo dirigida a funcionarios públicos y personal de la dependencia, con el propósito de fortalecer la atención ciudadana y los protocolos de actuación durante el proceso democrático.

Señaló que estas acciones forman parte de la estrategia estatal para garantizar un ambiente de orden y legalidad durante las elecciones, además de mantener una coordinación permanente entre autoridades electorales y corporaciones de seguridad en la Región Carbonífera.

Se instalarán módulos especiales para recibir denuncias durante la jornada electoral.

El funcionario destacó que el día de la elección la Fiscalía General del Estado instalará módulos especiales para la recepción y atención de denuncias ciudadanas relacionadas con el proceso electoral, permitiendo brindar respuesta inmediata a cualquier reporte que pudiera presentarse durante la jornada.

Finalmente, Diego Garduño Guzmán reiteró que la dependencia trabajará de manera permanente antes, durante y después de la elección del 7 de julio, con el objetivo de ofrecer certeza y tranquilidad a la ciudadanía durante el ejercicio democrático.