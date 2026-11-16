«Mira mamá, ando en los Latin Grammy's y sin saberme las tablas, jaja», escribió el influencer monclovense Alfredo Cantú Villarreal, conocido en las redes sociales como Un Tal Fredo, al compartir su llegada a una de las celebraciones más importantes de la industria musical latina.

Con humor y haciendo referencia a lo lejos que ha llegado en su trayectoria como creador de contenido, Alfredo presumió su presencia en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada, donde el jueves 12 de noviembre se celebró la edición 27 de los Latin Grammy.

El monclovense acudió como invitado especial a la ceremonia, que reunió a reconocidas figuras de la música internacional, entre ellas Karol G, Rosalía, Anitta, Daddy Yankee, Mon Laferte y Janet Jackson, quienes formaron parte de la celebración de este año.

Alfredo Cantú Villarreal ha logrado construir una importante comunidad digital, con más de 3 millones de seguidores en Instagram y más de 8 millones en TikTok, además de presencia en otras plataformas, desde donde comparte contenido de entretenimiento y situaciones cotidianas que conectan con sus seguidores.

Su publicación también provocó una emotiva respuesta de su madre, Nidia Villarreal, quien no dejó pasar la oportunidad de expresarle el orgullo que siente por él.

"Ya te vi, hijo. Estoy muy orgullosa de ti y que sigan los éxitos. Habrá quien haga las multiplicaciones y las sumas y todas las matemáticas, ya ni modo. Te amo y siempre voy a estar para ti", respondió.

El intercambio entre madre e hijo convirtió la publicación en un momento especial, al combinar el orgullo familiar con el sentido del humor que caracteriza al influencer.

Los Latin Grammy son premios otorgados por la Academia Latina de la Grabación para reconocer la excelencia artística y técnica de la música grabada en español, portugués y otros idiomas y expresiones musicales de Iberoamérica. Su ceremonia reúne cada año a intérpretes, compositores, productores y figuras destacadas de la industria.