Halla en el asilo su lugar feliz

MONCLOVA; COAH.-Para Adriana Victoria Cruz Juárez, de 87 años, este cierre de año tiene un significado especial. Aunque al principio le costó mucho emocional y moralmente adaptarse al asilo de ancianos de Monclova, hoy agradece haber encontrado un lugar donde, después de todo, aprendió a ser feliz. "Me costó mucho estar aquí, pero ahora no me quiero ir", confiesa mientras prepara con ilusión su plan de despedir el año con su hermano y sus sobrinos.

Adriana, quien trabajó como cajera en la Presidencia Municipal de Monclova durante muchos años, recuerda con nostalgia los días en los que ayudaba a las personas más humildes que llegaban con lo justo para pagar el predial. "Les ponía el sello, les decía ´que le vaya bien´, y si les faltaba, yo completaba con mi dinero", relata con una sonrisa que refleja el espíritu generoso que siempre la ha caracterizado.

Este fin de año, para Adriana, no es solo una época de celebración, sino también de reflexión y gratitud. Aunque Dios no le dio hijos, hoy se siente rodeada del cariño de sus compañeros del asilo y del equipo que dirige Juanita Vázquez, quien está a cargo de brindar atención y una vida digna a los 37 residentes del lugar. "Para nosotros, todos los días son especiales, pero en estas fechas buscamos que nuestros abuelitos sientan aún más el calor de una familia", expresó Vázquez.

Mientras planea su visita familiar para el último día de enero, Adriana asegura que el asilo se ha convertido en su refugio. Aunque al principio no fue fácil, cierra el año con una lección importante: la felicidad llega cuando el corazón encuentra motivos para agradecer, sin importar el lugar.

Su historia, entre recuerdos de bondad y un presente lleno de aprendizaje, es un recordatorio de que nunca es tarde para descubrir nuevas formas de sentirse pleno, incluso en los momentos más inesperados.