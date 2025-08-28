Empresa HFI niega contratación de personal en Frontera

La empresa HFI negó que actualmente esté contratando personal en su planta ubicada en Frontera, luego de que el representante de la CTM, Mario Dante Galindo, anunciara que a finales de agosto se abrirían cerca de 200 vacantes en distintas compañías instaladas en el Parque Industrial Fundidores.

A través de un comunicado publicado en su página oficial de reclutamiento, la compañía aclaró que no hay procesos de contratación en curso y llamó a los interesados a no acudir a sus instalaciones para entregar solicitudes de empleo.

"Entendemos la situación laboral que está presente en la zona, pero por parte de la empresa desconocemos quién haya publicado acerca de nuevas o próximas contrataciones. Por el momento en HFI no estamos contratando personal hasta nuevo aviso", expuso la empresa en su mensaje.

A través de sus redes sociales, la empresa enfatizó que cualquier apertura de vacantes será anunciada a través de sus canales oficiales, por lo que pidió a la población estar atenta para evitar gastos innecesarios.

"Los invitamos a no gastar su dinero para acudir a la planta a entregar solicitud, nosotros estaremos avisando por este medio cuando tengamos contrataciones".

El comunicado surge luego de la declaración del representante sindical, quien aseguró que compañías como Denso, HFI, Postes de México e Infac ofertarían entre 180 y 200 empleos en la región, principalmente para puestos de operarios generales.

Con el deslinde de HFI, la expectativa generada entre buscadores de empleo en la región se mantiene en incertidumbre, mientras los sindicatos insisten que otras compañías sí estarían preparando procesos de contratación.