Fiscalía y defensa tienen plazo para reunir criterios en caso de robo

El delegado de la Fiscalía en la región, Miguel Ángel Medina, informó que el juez a cargo del caso de las presuntas responsables del robo millonario ocurrido en un hotel decidió modificar la medida cautelar en favor de Hilda Natalia Peña Carlos, una de las inculpadas.

Explicó que, en atención a lo establecido por el debido proceso, la defensa solicitó la revisión de la medida de prisión preventiva. Tras valorar las circunstancias, el juez determinó colocarle un brazalete electrónico y prohibirle salir de la ciudad como garantía para dar continuidad al proceso.

"Es un derecho que todos los ciudadanos tienen en su defensa; la ley lo establece claramente. No puede mediatizarse este tipo de acciones ni ningún procedimiento que tenga que ver con un delito", señaló Medina.

Asimismo, recordó que el juez otorgó un plazo de cuatro meses tanto a la Fiscalía como a la defensa para reunir los criterios y soportes necesarios en la investigación, con el propósito de que el caso llegue a buen término.

"La Fiscalía cuenta con ese tiempo para establecer todos los soportes y la defensa también dispone de cuatro meses para alegar lo que considere en favor de la libertad de la imputada", puntualizó el delegado.

El funcionario destacó que la decisión se basó en la aplicación estricta del debido proceso y en la necesidad de garantizar una investigación completa y justa.