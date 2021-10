¡Histórico!: Rebasa gas 15 pesos por litro

El precio del gas LP rebasó este sábado su máximo histórico al situarse en 15.32 pesos por litro, precio nunca antes visto para municipios de la región Centro-Desierto de Coahuila, lo que representa un severo golpe a la economía de la población a pocas semanas de que la demanda de gas se dispare por la llegada del invierno.

Este sábado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), compartió la lista de precios máximos aplicables al gas LP por región que estará vigente a partir de hoy domingo 17 y hasta el sábado 23 de octubre de este año.

La desagradable sorpresa fue el alza con un precio máximo de 15.32 pesos por litro, aplicable en los municipios de: Monclova, Frontera, Castaños, Nadadores, Lamadrid, Cuatro Ciénegas, Abasolo, Candela, Escobedo, Sacramento y Sierra Mojada.

El empresario gasero Andrés Oyervides, recordó que, a partir del 31 de julio, el Gobierno Federal asumió el control de los precios del gas, fijando cada semana el precio oficial, que se ha disparado en los últimos dos meses.

La semana que terminó, el precio fijado por el Gobierno Federal era de 14.69 el litro, y para la semana que hoy inicia se reporta un incremento a 15.32 pesos litro, precio al que jamás llegamos en el pasado cuando el precio se regía por la oferta y la demanda.

Mencionó que el programa "Gas Bienestar" que anunció el Gobierno Federal, tampoco ha sido la solución en esta crisis ya que Pemex no es autosuficiente y debe comprarlo a Estados Unidos, impidiendo que pueda venderlo más barato como era su propósito.

"Y todo esto es porque no somos autosuficientes, aquí estamos sobre millones de metros cúbicos de gas en la Cuenca de Burgos, peo el señor no quiere fracking, si no ya tuviéramos para ser autosustentables", señaló Andrés Oyervides.

Dijo que el Gobierno Federal no ha hecho un buen trabajo al tomar decisiones equivocadas como el control de precios, pero sobre todo al no asesorarse con gente experta en el tema.

"Para que López Obrador diera barato, tiene que invertir en subsidios, pero como no hay dinero, no está sucediendo y el precio se disparó", mencionó.