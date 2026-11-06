Coahuila: Descuentos en licencias de conducir durante el Buen Fin

Saltillo, Coah.- La Administración Fiscal General de Coahuila anunció una nueva edición de estímulos fiscales con motivo del Buen Fin, que se llevará a cabo del viernes 13 al martes 17 de noviembre, con beneficios en licencias de conducir y derechos de control vehicular.

El administrador Fiscal General, José Maria Morales Padilla, informó que durante estos cinco días se ofrecerá un 50 por ciento de descuento en licencias de conducir, beneficio que también aplicará para las licencias de transporte público, con excepción de las correspondientes a motociclistas.

Explicó que los formatos de pago de licencias que se generen del 13 al 17 de noviembre podrán liquidarse hasta el 30 de noviembre. Además, una vez realizado el pago, los contribuyentes tendrán hasta un año para acudir a tramitar o recoger su licencia, lo que permitirá organizar mejor sus tiempos y evitar filas o saturación en las oficinas.

Descuentos en control vehicular

En materia de control vehicular, se ofrecerá un estímulo de 3 mil 999 pesos para regularizar la totalidad de los adeudos correspondientes a ejercicios anteriores, hasta 2025, independientemente de los años de rezago que presente el vehículo.

Para el ejercicio fiscal 2026, los contribuyentes deberán cubrir la cuota correspondiente, con un estímulo de un peso en actualizaciones y recargos.

Señaló que estos beneficios representan una oportunidad para que las y los propietarios de vehículos se pongan al corriente, por lo que invitó a la ciudadanía a aprovecharlos, ya que este esquema de promociones no necesariamente se repetirá el próximo año.

Importancia de la regularización

Destacó que, además de apoyar la economía familiar, la regularización permitirá avanzar en la actualización y depuración del padrón vehicular estatal, que actualmente registra un millón 342 mil 214 vehículos.

Detalló que se han identificado más de 120 mil vehículos que no presentan movimientos en los últimos 20 años, por lo que resulta importante facilitar la regularización de los contribuyentes y contar con información vehicular actualizada.

Agregó que mantener un padrón confiable también contribuye a las estrategias de seguridad, al proporcionar información útil para las labores de identificación y control vehicular, en coordinación con las acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener a Coahuila entre los estados más seguros del país.

Para esta edición del Buen Fin, la Administración Fiscal General estableció como meta la emisión de 60 mil licencias, así como la regularización de 20 mil vehículos.

Como antecedente, recordó los resultados de la reciente Venta Nocturna, mediante la cual se regularizaron más de 103 mil vehículos, una respuesta que superó los resultados acumulados de las ocho ediciones anteriores del Buen Fin en materia de control vehicular.

Los estímulos estarán disponibles durante los cinco días de la promoción en las oficinas de las Administraciones Locales de Recaudación de todo el estado, en horario de 9:00 a 16:00 horas, así como en los módulos ubicados en centros comerciales y a través de la página PagaFácil, disponible las 24 horas.

Reiteró que, para acceder a los beneficios, es indispensable generar los formatos de pago durante el periodo del 13 al 17 de noviembre. En el caso de los formatos emitidos en esas fechas, el pago podrá realizarse hasta el 30 de noviembre.

Convocó a las y los contribuyentes a aprovechar esta oportunidad para regularizar su situación fiscal y vehicular, fortalecer la actualización del padrón estatal y contribuir al desarrollo de Coahuila, con orden y disciplina financiera.