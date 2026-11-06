Descartan adelantar ahorro y aguinaldo

Las empresas de la región Centro no adelantarán el pago del ahorro ni del aguinaldo a los trabajadores con motivo del Buen Fin, luego de que la misma base laboral decidiera recibir esta prestación en los primeros 10 días de diciembre.

Mario Dante Galindo Montemayor, representante de la CTM Frontera, mencionó que se planteó la posibilidad de anticipar parte de estos recursos a los trabajadores para que los empleados tuvieran mayor capacidad de compra; pero los trabajadores manifestaron su preferencia por recibir el monto completo.

Mencionó que el principal punto es que al dividir las prestaciones reduce la percepción de que es menos dinero el que reciben, por lo que no existe el interés de los trabajadores para solicitar el anticipo para el Buen Fin. "Han dicho que cuando se fracciona se siente menos el poder de compra, por lo que piden que se les entreguen sus prestaciones completas en el mes de diciembre".

El representante sindical indicó que algunas empresas tienen como fecha límite el 15 de diciembre para entregar el ahorro, mientras que el aguinaldo se entrega durante la primera semana de ese mes, entre el 7 y el 10 de diciembre.

Agregó que no ha existido ningún planteamiento extraordinario de los patrones para aplazar el cumplimiento de estas obligaciones, por lo que la CTM solicitará que se respeten los periodos establecidos para garantizar que los trabajadores reciban sus prestaciones en las fechas habituales.