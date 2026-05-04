Rinden homenaje a policía estatal en Coahuila: ceremonia privada

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad y con la presencia de compañeros de corporación, familiares y allegados, este lunes se realizaron los servicios funerarios de un elemento de la Policía Estatal de Coahuila.

El acto se llevó a cabo de manera privada, luego de que la familia del oficial solicitara respeto a su duelo y decidiera no emitir declaraciones a los medios de comunicación. A las afueras del lugar se observó la presencia de varias unidades oficiales, así como elementos que acudieron para rendir homenaje a su compañero.

Durante el transcurso de la ceremonia, los asistentes permanecieron en resguardo, mientras que agentes estatales montaron vigilancia en el perímetro, limitando el acceso al recinto funerario. El ambiente fue de respeto y consternación entre quienes acudieron a despedir al oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información adicional sobre las circunstancias del fallecimiento, sin embargo, se espera que en las próximas horas se emita una postura oficial por parte de la corporación.