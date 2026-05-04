Nueva Rosita conmemora 47 años de su elevación a ciudad

Nueva Rosita celebró el 47 aniversario de su elevación a ciudad, consolidándose como una tierra de gente trabajadora, resiliente y profundamente orgullosa de sus raíces. A casi cinco décadas de este hecho histórico, hoy se vive una etapa de crecimiento sostenido, desarrollo constante y visión de futuro.

Este avance es resultado del esfuerzo de su gente y del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer la inversión, impulsar más obra pública y garantizar mejores condiciones de seguridad. Gracias a esta coordinación, Nueva Rosita se posiciona como una ciudad más moderna, más ordenada y con mayores oportunidades para todas y todos.

En el marco de esta conmemoración, el alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó un gran festival cultural que reunió a cientos de familias en un ambiente lleno de identidad, alegría y orgullo. Uno de los momentos más significativos fue la interpretación de las tradicionales Mañanitas a cargo del Mariachi "Chapala", que llenó de emoción esta importante celebración.

Durante el evento, el alcalde estuvo acompañado por Karina Ríos Ornelas, presidenta honoraria del DIF municipal; José Luis Flores Méndez, exdiputado federal; así como síndica, regidores, directores de la administración municipal y ciudadanía en general que se dio cita para ser parte de este gran festejo.

En su mensaje, el alcalde destacó que Nueva Rosita es hoy una ciudad que avanza con firmeza gracias al trabajo conjunto, y reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que permitan que continúe creciendo y desarrollándose. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la alianza sólida que ha dado resultados, una alianza que ha brindado seguridad, que ha generado tranquilidad en las familias y que hoy permite contar con una ciudad más fuerte, en constante mejora y con rumbo claro.

Nueva Rosita es historia, es identidad y es el reflejo del esfuerzo de su gente. A 47 años de ser ciudad, sigue avanzando con paso firme, demostrando que cuando hay unidad, trabajo y compromiso, el futuro siempre será prometedor.