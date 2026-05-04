Jonathan N enfrenta prisión preventiva por agresión en Coahuila

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó la detención de Jonathan N, señalado como presunto responsable del delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida en perjuicio de un vecino de la Colonia Sarabia.

La captura se realizó tras cumplimentarse una orden de aprehensión girada en días pasados por un juez de control.

Garduño Guzmán explicó que, por instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez, se integró la totalidad de la carpeta de investigación y se expuso ante la autoridad judicial. Con los elementos aportados, el juez obsequió la orden de aprehensión, misma que fue ejecutada posteriormente por agentes de la Policía de Investigación.

Tras su detención, Jonathan N fue presentado en audiencia inicial donde se le vinculó a proceso por los hechos que la ley señala como delito. El juez determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

El delegado informó que actualmente Jonathan N se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Piedras Negras. Respecto a la víctima, indicó que permanece recibiendo atención médica en un nosocomio de la entidad debido a la gravedad de las lesiones provocadas durante la agresión.

Diego Garduño Guzmán reiteró que la Fiscalía continuará con el seguimiento del caso para garantizar el acceso a la justicia. Subrayó que la instrucción del fiscal general es atender con prontitud las denuncias y judicializar las carpetas cuando existan datos de prueba suficientes.