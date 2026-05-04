El antiguo centro comercial Merco en Sabinas se encuentra en ruinas

SABINAS, COAH.- El antiguo local que ocupó el centro comercial Merco durante más de dos décadas fue banalizado y saqueado, quedando prácticamente irreconocible a seis años de que la marca cerrara operaciones en la ciudad.

Ubicado sobre la calle Hermenegildo Farías y Paseo de los Leones, el inmueble se ha deteriorado progresivamente con el paso del tiempo. El sitio presenta acumulación de basura y escombros, además de daños estructurales severos, incluyendo el desmantelamiento paulatino del techo.

Aunque el amplio estacionamiento del predio todavía es aprovechado para la realización de espectáculos públicos y otros eventos, el edificio principal muestra un evidente estado de abandono. Las condiciones actuales del lugar hacen prácticamente imposible que pueda volver a ser reutilizado para fines comerciales.

Amantes de lo ajeno han saqueado el inmueble de forma continua, contribuyendo a la destrucción del que fuera un espacio emblemático para la comunidad. La falta de mantenimiento y vigilancia aceleró el deterioro del local desde su cierre hace seis años.

Ciudadanos lamentaron la transformación del sitio, recordando que en otras épocas fue un punto de referencia comercial para Sabinas. El estado de ruinas en el que se encuentra actualmente generó cuestionamientos sobre la falta de aprovechamiento del espacio tras el cierre de la tienda.