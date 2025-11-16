Riña mortal en Frontera: un hombre pierde la vida y un menor es arrestado

Un hombre perdió la vida tras ser brutalmente atacado con un arma blanca durante una riña ocurrida la tarde del domingo en la colonia Héroes de Nacozari, lo que desató la movilización de diversas corporaciones policiacas, quienes capturaron a los presuntos responsables, uno de ellos es menor de edad.

El hoy occiso fue identificado como Saúl Nuñez, alias 'El Perro', quien contaba con 30 años de edad.

¿Qué ocurrió?

El homicidio se registró sobre la avenida Felipe Pescador, a la altura de la rotonda del sector, donde la discusión entre la víctima y un joven escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión mortal. Durante la pelea, el agresor sacó un arma punzocortante y la clavó en repetidas ocasiones en el cuerpo del hombre, quien cayó gravemente herido sobre la calle.

Vecinos que presenciaron la confrontación solicitaron auxilio de inmediato, por lo que elementos de la Policía Municipal de Frontera fueron los primeros en llegar al sitio. Los oficiales lograron asegurar no solo al presunto agresor, sino también a otra persona involucrada en la riña, además de incautar el arma blanca utilizada para asesinar a la víctima.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Elementos de la Policía Estatal Coahuila, Policía de Acción y Reacción, Agencia de Investigación Criminal y personal de la Fiscalía General del Estado llegaron posteriormente para tomar control del área y continuar con el proceso correspondiente. La zona fue acordonada para permitir a peritos realizar el levantamiento de evidencias y fijar la escena del crimen.

Los dos hombres, uno de ellos menor de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público a fin de integrar una carpeta de investigación en torno al crimen y determinar la responsabilidad de cada uno.

Tras la recopilación de evidencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los trámites de rigor.