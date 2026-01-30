De Monclova para los TikTok Awards: Honer Delgado plasma su arte en la gala nacional

MONCLOVA, COAH.— El talento del artista monclovense Honer Josué Delgado Rodríguez ha trascendido las fronteras locales para brillar en uno de los eventos más mediáticos de la era digital. Honer fue el encargado de dar vida, mediante la técnica de aerografía, al vestido que la reconocida influencer Daniela Emmanuel lució durante la gala de los TikTok Awards celebrada recientemente en el Estado de México. El diseño, que simulaba una hoja de libreta perfectamente reglada, se convirtió en una de las piezas más comentadas de la noche por su originalidad y ejecución artesanal.

Proceso creativo del diseño

El proceso creativo fue un reto de precisión que le tomó al artista aproximadamente cuatro horas y media de trabajo intenso. Según relató Delgado, el encargo llegó a través de la costurera encargada de confeccionar la prenda, quien le confió la tarea de pintar los renglones y detalles técnicos que darían el aspecto de papelería al atuendo. El resultado fue una pieza de aerografía textil hecha 100% a mano alzada, cuidando cada línea para mantener la ilusión de una hoja de papel real sobre el cuerpo de la creadora de contenido.

Impacto en redes sociales

La temática del "outfit", descrita por el propio Honer como "estilo escritorio o papelería", fue complementada por la influencer con un bolso en forma de lápiz gigante y clips en el cabello, logrando un concepto integral que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El artista confesó sentirse sumamente emocionado y orgulloso al ver su obra en una plataforma nacional, especialmente cuando los usuarios de internet comenzaron a reconocer su sello distintivo tras haber compartido fotos del proceso en sus cuentas personales.

Trayectoria de Honer Delgado

Con más de 22 años de trayectoria viviendo del arte, Honer Delgado no es un improvisado en el oficio; su experiencia abarca desde el muralismo y el rotulismo hasta la pintura automotriz y el body paint. Aunque anteriormente ha colaborado en el diseño de vestidos para reinas de belleza en diversos municipios de Coahuila, este salto a la Ciudad de México representa un hito en su carrera, reafirmando que el talento nacido en Monclova tiene la calidad necesaria para destacar en los escenarios más importantes del país.