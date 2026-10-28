En memoria y justicia, honran con altar a 13 víctimas de feminicidio en Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Con fotografías, flores y luces, integrantes de COPROVVI colocaron un altar en memoria de las 13 mujeres víctimas de feminicidio en Coahuila, como un acto de recuerdo y exigencia de justicia para quienes perdieron la vida a manos de sus parejas.

Homenaje a las víctimas de feminicidio

Sandra de Luna, titular de la dependencia, junto con mujeres integrantes de la institución, participó en la elaboración del altar, en el que los retratos de las víctimas ocupan un lugar central para mantener presentes sus historias.

Cada flor y cada luz representan una vida, sueños que quedaron pendientes y familias que hoy enfrentan la ausencia de sus seres queridos, además de la exigencia de justicia.

A través de este homenaje, COPROVVI llamó a mantener viva la memoria de las víctimas, evitar que sus historias queden en el olvido y visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres.

Exigencia de justicia y memoria

"Que sus nombres no se olviden, que sus historias no se silencien y que ninguna mujer más nos falte", expresó la institución al acompañar el mensaje conmemorativo.

El altar representa también un llamado a recordar a las víctimas más allá de las fechas conmemorativas y a mantener presente la exigencia de justicia para ellas y sus familias. Por su memoria, por sus familias y por la justicia, COPROVVI dedicó este espacio a las 13 mujeres que ya no están.