Múzquiz: Laura Jiménez inicia obra de puente para mejorar conectividad

Múzquiz, Coah.– Cumpliendo el compromiso con las familias de los barrios La Alberquita y Las Azucenas, la presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez encabezó el arranque de la construcción de un puente vehicular sobre la calle Francisco Villa, entre las calles Ignacio Elizondo y Jesús Carranza.

Esta obra responde a una necesidad que los vecinos habían esperado durante mucho tiempo y permitirá mejorar la conectividad entre ambos sectores, facilitar el tránsito y brindar mayor seguridad y accesibilidad a las familias.

Durante el evento estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz; el ingeniero Elmer Rocha García, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; el contratista Alejandro Rivera Suárez del Real, encargado de la obra; y Jesús Guerrero García, coordinador municipal de Mejora Coahuila, además de síndicos, regidores, directores del Ayuntamiento, coordinadores y vecinos de los sectores beneficiados.

En su mensaje, la alcaldesa destacó que este proyecto representa un paso importante para atender las necesidades de la ciudadanía y refrendó su compromiso de continuar trabajando para que las obras y los servicios lleguen a los distintos barrios y colonias del municipio.

Asimismo, reconoció la importancia de sumar esfuerzos con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para impulsar proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo de Múzquiz y al bienestar de sus habitantes.

Los trabajos incluyen la preparación del terreno, la cimentación, la construcción de muros y losa de concreto, así como las obras complementarias necesarias para la construcción del puente.

Con el inicio de este proyecto, el Gobierno municipal da seguimiento a una necesidad planteada por los habitantes de ambos sectores, avanzando en acciones de infraestructura que buscan mejorar las condiciones de movilidad de la comunidad.