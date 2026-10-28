Vinculan a Julio César por homicidio de Wisbrun Terrazas en Chihuahua

CHIHUAHUA — Un juez de control vinculó formalmente a proceso penal a un ciudadano de origen venezolano por su presunta responsabilidad en el homicidio de Marcos Gabriel Wisbrun Terrazas, fundador y director ejecutivo de la emblemática marca de cereales Productos Chachitos.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que la autoridad judicial resolvió la situación jurídica del imputado, identificado como Julio César C.R., dentro de la causa penal 2795/2024, tras la presentación de elementos probatorios por parte del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Detalles confirmados

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el caso se remonta al 6 de julio de 2024, cuando el empresario fue localizado sin vida en las instalaciones operativas y administrativas de la compañía, ubicadas en la colonia Santo Niño de la capital chihuahuense. Los peritajes forenses determinaron que la víctima presentaba huellas de violencia, encontrándose atada de pies y manos, y dictaminaron que la causa determinante de la muerte fue asfixia por estrangulamiento.

La captura del sospechoso se ejecutó el pasado 10 de octubre en el municipio fronterizo de Tapachula, Chiapas. En la acción operativa participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación del estado de Chihuahua en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, dando cumplimiento a una orden de aprehensión librada por la comisión del delito de homicidio calificado.

Reacciones en el sector empresarial

Tras su aprehensión en el sur del país, el imputado fue trasladado a la entidad del norte para quedar a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos. Durante la audiencia, la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva impositiva, al tiempo que concedió un plazo de tres meses para el desahogo y cierre de la investigación complementaria.

El deceso de Wisbrun Terrazas provocó diversas reacciones en el sector empresarial e institucional de la región norteña. En su momento, la representación de Productos Chachitos y autoridades del gobierno estatal manifestaron sus condolencias públicas a la familia del directivo. Las investigaciones judiciales continúan abiertas a fin de esclarecer la totalidad de los hechos ocurridos en la sede de la empresa agroindustrial.