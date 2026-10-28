Accidente de tren en Toledo: 64 muertos tras choque entre Renfe e Iryo

TOLEDO, España — Las autoridades ferroviarias españolas iniciaron una investigación de emergencia para esclarecer las causas del choque entre dos trenes de alta velocidad registrado en la provincia de Toledo, un siniestro que ha dejado un saldo preliminar de al menos 64 personas fallecidas y decenas de heridos, con la hipótesis principal orientada hacia un posible error humano en la gestión del tráfico.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de la estación del municipio de Urda e involucró a una unidad AVE del operador público Renfe, que transportaba a 378 pasajeros con destino a Sevilla, y un convoy de la compañía privada Iryo, a bordo del cual viajaban 174 personas. Según los datos iniciales, el tren Iryo permanecía inmovilizado sobre la vía por razones operativas aún bajo estudio cuando fue impactado por alcance por la formación de Renfe a alta velocidad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Las primeras indagatorias formuladas por fuentes gubernamentales apuntan a una posible falla en las instrucciones emitidas desde el centro de control ferroviario de Adif en la estación de Atocha, en Madrid. De acuerdo con esta línea de investigación, un operador habría autorizado la circulación del AVE por el mismo tramo de vía sin advertir que el tren de Iryo continuaba detenido en la ruta, lo que desencadenó el impacto.

Acciones de la autoridad

Los peritos de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios analizan los registros de voz, las comunicaciones del puesto de mando, los sistemas de señalización manual y las cajas negras de ambas unidades para determinar si existió una omisión o interpretación errónea en los protocolos de seguridad. Mientras tanto, los servicios de rescate mantienen las labores de auxilio y remoción de escombros en la zona de la tragedia.